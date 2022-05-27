TVF Başkanı Üstündağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milletler Ligi daveti - Son Dakika
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TVF Başkanı Üstündağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milletler Ligi daveti

27.05.2022 15:20
TVF Başkanı Üstündağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milletler Ligi daveti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara'da oynayacağı Milletleri Ligi karşılaşmalarını izlemeye davet etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara'da oynayacağı Milletleri Ligi karşılaşmalarını izlemeye davet etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetiyesini sunarak destek ve katkılardan dolayı teşekkür eden Üstündağ'ın, ayrıca Türk voleybolunun geldiği nokta ve milli takım organizasyonları hakkında Erdoğan'a bilgi verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Voleybolun başarılarını yakından takip etiğini ve bu başarılarla gurur duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her organizasyonda olduğu gibi bu yıl da milli takım sezonu boyunca voleybola destek vermeye devam edeceğini, A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın da hem Milletler Ligi'nin 1. hafta müsabakalarına hem de final etabı karşılaşmalarına gelmeye çalışacağını ifade etti."

TVF Başkanı Üstündağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milletler Ligi daveti
TVF Başkanı Üstündağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milletler Ligi daveti

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TVF Başkanı Üstündağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milletler Ligi daveti - Son Dakika


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