TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı tamamlandı - Son Dakika
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TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı tamamlandı

24.07.2022 22:05
TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı tamamlandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı, kadın ve erkeklerde oynanan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı, kadın ve erkeklerde oynanan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi.

Hopa Belediyesinin 18. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında ev sahipliğini yaptığı ve ilçedeki Beach Volley Arena'da gerçekleştirilen organizasyona Türkiye ve Gürcistan'dan toplam 16 takım katıldı.

Üç gün süren ve yoğun ilgi gören müsabakalarda kadın ve erkeklerde 8'er takım, şampiyon olabilmek için mücadele etti.

Erkeklerde Mustafa Susam-Yusuf Özdemir çifti birinciliğe ulaşırken, Nuri Şahin-Caner Çiçekoğlu ikinci, Ali Cebeci-Murat Gigimoğlu da üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Bahanur Gökalp-Merve Çelebi ikilisi birinciliği elde ederken, Müge Ocakçı-Öykü Akdemir ikinci, turnuvaya Gürcistan'dan katılan Ana Tvauri-Julieta Sanadze ise üçüncü sırada yer aldı.

Birincilerin 12 bin lira, ikincilerin 8 bin lira, üçüncülerin de 4 bin lira ile ödüllendirildiği organizasyonda toplamda 48 bin lira para ödülü dağıtıldı. Dereceye giren takımlara, plaket ve çeşitli hediyeler de verildi.

Erkeklerde şampiyon olan takımın oyuncularından Mustafa Susam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gündür Hopa'da çok güzel bir atmosferde maçlara çıktıklarını ifade ederek, ilgiden dolayı Hopa halkına teşekkür etti.

Susam, "Yıllardır beach voleybol oynuyoruz. Şampiyon olmak Hopa'ya nasip oldu. Artık burası bizim için çok özel bir yer. Hopa'yı ve Hopa halkını çok seviyoruz." diye konuştu.

Şampiyon takımın diğer oyuncusu Yusuf Özdemir de Hopa'da daha önce bir üçüncülüğü olduğunu belirterek, "Burası benim için özel bir yer. Şampiyonluk bu seneye nasipmiş. İnşallah gelecek yıllarda da şampiyonluklarımızı devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlarda şampiyon olan takımın oyuncularından Bahanur Gökalp, Hopa'da ikinci kez şampiyonluğa ulaşmanın keyfini ve mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Hopa'nın sporculara verdiği değerin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Bahanur Gökalp, "Bu turnuvada başarılı olduğumuz için çok mutluyuz. Birkaç maçta zorlandık ama takım arkadaşımla uzun zamandır birlikte oynuyoruz. Bizi yıkacak bir takım yoktu ve beklenen sonuç geldi." ifadelerini kullandı.

Şampiyon takımın diğer oyuncusu Merve Çelebi ise uzun zamandır milli takımda da oynadığını vurgulayarak, "Burada şampiyon olmak benim için önemliydi. Uzun zamandır turnuvalara katılıyorum ama buraya ilk defa geldim. İlk kez burada oynama fırsatı elde ettim. İlk gelişimde şampiyon olmak beni çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Organizasyon, karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Müsabakaları, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç ve diğer ilgililer yakından takip etti.

YORUMLAR
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Altınordu Kadın Voleybol Takımı, tanıtıldı Altınordu Kadın Voleybol Takımı, tanıtıldı
Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Yusuf Özdemir, Merve Çelebi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı tamamlandı - Son Dakika

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