Tyson Fury, vatandaşı Dillian Whyte'ı nakavtla yenerek unvanını korudu - Son Dakika
Üye Girişi

Tyson Fury, vatandaşı Dillian Whyte'ı nakavtla yenerek unvanını korudu

24.04.2022 10:31
Tyson Fury, vatandaşı Dillian Whyte'ı nakavtla yenerek unvanını korudu

Büyük Britanyalı Tyson Fury, vatandaşı Dillian Whyte'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

Büyük Britanyalı Tyson Fury, vatandaşı Dillian Whyte'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda rakibini altıncı rauntta nakavt eden 33 yaşındaki Fury, ringden namağlup unvanını koruyarak ayrıldı.

Fury, 94 bin sporseverin izlediği mücadelede kariyerinin 32. galibiyetini elde etti. "Çingene Kralı" lakaplı boksör, tek beraberliğini ise ABD'li Deontay Wilder karşısında aldı.

Maçtan sonra yaptığı açıklamada, emekli olup olmayacağına da değinen Fury, "Sevgili eşim Paris'e, Wilder ile üçüncü maçımdan sonra emeklilik için söz verdim. Daha sonra Wembley'de maç teklifi aldım ve buraya gelmeyi taraftarlara borçlu olduğumu düşündüm. Artık her şey bitti, sözümün eri olmak zorundayım." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Trafalgar Meydanında St. George Günü kutlandı Trafalgar Meydanında St. George Günü kutlandı Türk ve İngiliz turizmciler Londra'da buluştu Türk ve İngiliz turizmciler Londra'da buluştu

Tyson Fury, England, Londra, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tyson Fury, vatandaşı Dillian Whyte'ı nakavtla yenerek unvanını korudu - Son Dakika


Son Dakika
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:38 Kendisinden ayrılmak isteyen kadını, çocuklarının çığlıklarına aldırış etmeden 5 kez bıçakladı
09:18 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan AK Partili vekilin ağabeyi dahil 4 kişi tutuklandı
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
08:57 Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu
08:26 8 yıllık hukuk mücadelesinde sona gelindi! Dodurga belde statüsünü kazandı
07:51 İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 10:37:37. #1.12#
SON DAKİKA: Tyson Fury, vatandaşı Dillian Whyte'ı nakavtla yenerek unvanını korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement