Uçak kazasında ölen Emiliano Sala'nın son ses kaydı yayınlandı! Pilotun mesajı ihmalkarlığı gözler önüne serdi

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2019 yılında Fransa ekibi Nantes'tan Cardiff'e transfer olan ve İngiltere'ye gitmek için yola çıkan Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, 21 Ocak'ta Manş Denizi'nde düşmüştü. BBC, pilot David Ibbotson ve Sala'nın uçaktaki son ses kayıtlarını ortaya çıkardı.

UÇAĞI SALA'NIN MENAJERİ AYARLADI

28 yaşındaki Sala'nın cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuş, Ibbotson'a ulaşılamamıştı. Sadece Sala ve Ibbotson'ın bulunduğu 35 yaşındaki Piper Malibu tipi uçağın, Arjantinli golcünün menajeri tarafından ayarlandığı belirtilmişti.

"BENİ ARARLAR MI BİLMİYORUM"

Sala, Nantes Atlantique Havalimanı'nda uçağın kalkışı sırasında arkadaşlarına gönderdiği bir sesli mesajda "Parçalanacakmış gibi görünen bir uçaktayım. Bir-buçuk saat içinde bende haber alamazsanız…. Beni ararlar mı bilmiyorum ama bulamazlar. Dostum çok korkuyorum" diyor.

"YARIN KESİN CAN YELEĞİMİ GİYECEĞİM"

59 yaşındaki pilot Ibbotson ise bir arkadaşına gönderdiği sesli mesajda, "Cardiff'ten bir futbolcuyu götürüyorum. Nantes kulübünden yeni alındı. 20 milyon sterlin gibi bir paraya. Bana tehlikeli bir uçakla onu alma görevi verdiler. Normalde can yeleğim koltukların arasındadır ama yarın kesin can yeleğimi giyeceğim." ifadelerini kullanıyor.

PİLOTUN TİCARİ UÇUŞ LİSANSI YOK

Ibbotson kayıtta ayrıca bir gün önce Nantes'a giderken uçaktan patlama sesi gibi sesler geldiğini, kabine motordan ince bir buhar tabakasının geldiğini, sol fren pedalının çalışmadığını anlatıyor ve "Bu uçak hangara çekilmeli" diyor. Mahkeme sürecinde Ibbotson'ın gece uçuş eğitimlerini tamamlamadığı ve ticari uçuş lisansının bulunmadığı ortaya çıkmıştı.