UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son dört takım belli oluyor - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son dört takım belli oluyor

13.04.2022 11:39
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son dört takım belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-22 sezonunda çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-22 sezonunda çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, çeyrek final rövanş turu yarın dört maçla tamamlanacak.

Üst tura kalan takımlar ise yarı final maçlarına 28 Nisan (ilk ayak) ile 5 Mayıs'ta (rövanş) çıkacak.

Çeyrek final rövanş maçlarının programı TSİ şöyle:

19.45 PSV (Hollanda) - Leicester City (İngiltere) (0-0)

22.00 Roma (İtalya)?? - Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda) (3-3)

22.00 PAOK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa) (1-2)

YORUMLAR
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Ters Lale Ko¨ylu¨lere Emanet Ters Lale Ko¨ylu¨lere Emanet Hollanda, Ruslara ait 6 yata daha el koydu Hollanda, Ruslara ait 6 yata daha el koydu

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son dört takım belli oluyor - Son Dakika


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