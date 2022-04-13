UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son dört takım belli oluyor - Son Dakika

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-22 sezonunda çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, çeyrek final rövanş turu yarın dört maçla tamamlanacak.

Üst tura kalan takımlar ise yarı final maçlarına 28 Nisan (ilk ayak) ile 5 Mayıs'ta (rövanş) çıkacak.

Çeyrek final rövanş maçlarının programı TSİ şöyle:

19.45 PSV (Hollanda) - Leicester City (İngiltere) (0-0)

22.00 Roma (İtalya)?? - Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda) (3-3)

22.00 PAOK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa) (1-2)