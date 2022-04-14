UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu - Son Dakika

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belirlendi.
Çeyrek final rövanş maçlarının ardından Leicester City (İngiltere), Roma (İtalya), Feyenoord (Hollanda) ve Olimpik Marsilya (Fransa) bir üst tura yükseldiler.Yarı final eşleşmeleri şöyle;Leicester City - RomaFeyenoord - Olimpik Marsilya
Rövanş maçlarında şu sonuçlar alındı; PSV (Hollanda) (0) 1 - 2 (0) Leicester City (İngiltere)Roma (İtalya) (1) 4 - 0 (2) Bodo/Glimt (Norveç) Slavia Prag (Çekya) (3) 1 - 3 (3) Feyenoord (Hollanda)
PAOK (Yunanistan) (1) 0 - 1 (2) Olimpik Marsilya (Fransa)
Kaynak: DHA
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