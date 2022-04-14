UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

14.04.2022 23:55
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belirlendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belirlendi.

Çeyrek final rövanş maçlarının ardından Leicester City (İngiltere), Roma (İtalya), Feyenoord (Hollanda) ve Olimpik Marsilya (Fransa) bir üst tura yükseldiler.

Yarı final eşleşmeleri şöyle;Leicester City - RomaFeyenoord - Olimpik Marsilya

Rövanş maçlarında şu sonuçlar alındı; PSV (Hollanda) (0) 1 - 2 (0) Leicester City (İngiltere)Roma (İtalya) (1) 4 - 0 (2) Bodo/Glimt (Norveç) Slavia Prag (Çekya) (3) 1 - 3 (3) Feyenoord (Hollanda)

PAOK (Yunanistan) (1) 0 - 1 (2) Olimpik Marsilya (Fransa)


- İstanbul
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Leicester City FC, Hollanda, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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