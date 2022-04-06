UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunun çeyrek final maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek finalinde ilk maçlar 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final maçlarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finali ise 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
Tamamı yarın oynanacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:
19.45 Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)
22.00 West Ham (İngiltere)? - Olimpik Lyon (Fransa)
Kaynak: AA
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