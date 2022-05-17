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UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı

17.05.2022 12:51
UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi final maçında Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers yarın karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi final maçında Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers yarın karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde final heyecanı yarın yaşanacak. İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda, Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers arasında oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada kupaya uzanan ekip belli olacak.

FRANKFURT, FİNALE NAMAĞLUP GELDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı D Grubu'nda turnuvaya başlayan Eintracht Frankfurt, 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak grubu 12 puanla lider tamamladı. Son 16 Turu'nda İspanyol Real Betis ile karşılaşan Alman ekibi, deplasmanda 2-1 kazandığı müsabakanın rövanşında da 1-1 berabere kalarak tur atladı. Çeyrek finalde bir başka İspanyol Barcelona ile eşleşen Frankfurt, rakibini 1-1 ve 3-2'lik skorlarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Bu turda İngiliz West Ham ile kozlarını paylaşan Frankfurt, finale yükselmeyi başardı.

AVRUPA LİGİ'NİN FLAŞ TAKIMI; RANGERS

2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Malmö'ye elenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Glasgow Rangers, play-off turunda Alashkert'i eleyerek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. A Grubu'nda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle grubunu Lyon'un ardından 2. bitiren İskoç ekibi, Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund'la karşılaştı. Almanya'dan 4-2'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-mavililer, rövanşta da 2-2 berabere kalarak tur biletini aldı. Son 16 Turu'nda Kızılyıldız'a karşı ilk mücadeleyi 3-0 kazanan Rangers, rövanşı 2-1 kaybetse de bir üst tura yükselmeyi başardı. Çeyrek final ilk maçında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 kaybeden Rangers, ikinci karşılaşmada uzatmalar sonucu sahadan 3-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Bu turda Alman Leipzig ile eşleşen ve ilk maçı deplasmanda kaybeden İskoç ekibi, tur biletini 3-1'lik sonuçla yine sahasında almayı başardı.

2 TAKIM DA İKİNCİ KEZ FİNAL HEYECANI YAŞAYACAK

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda 1979-1980 finalinde Borussia Mönchengladbach'ı geçerek kupaya uzanmıştı. İskoç ekibi Rangers ise 2007-2008'deki finalde Zenit'e 2-0 mağlup olarak sahadan boynu bükük ayrıldı.

Yarın akşam oynanacak büyük finali Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

(İsmail Yasin Akçın - İHA)

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı

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Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
Kaynak: İHA

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