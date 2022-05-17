UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi belli oluyor - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi belli oluyor

17.05.2022 10:28
UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonun final maçı yarın Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonun final maçı yarın Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibiyle İskoçya temsilcisi Rangers arasındaki final maçına, İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği ve TV8,5 kanalı ile Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Eintracht Frankfurt, Avrupa arenasında dördüncü kez final maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eski adlarından Avrupa Kupası'nda 1959-1960 sezonu yarı finalinde yine Rangers ile eşleşen Almanya temsilcisi, rakibini ilk maçta 6-1, rövanşında ise 6-3 yenerek finale yükselirken, finalde Real Madrid'e 7-3 mağlup olmuştu. Eintracht Frankfurt, 1966-1967 UEFA Intertoto Kupası ile 1979-1980 UEFA Kupası'nı ise müzesine götürmüştü.

Avrupa arenasında 6. final maçına çıkacak Rangers ise bu maçlarda sadece bir kez kupayı müzesine götürebildi. 1960-1961 ve 1966-1967 sezonları finalinde kaybettiği Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı 1971-1972 sezonunda Dinamo Moskova'yı 3-2 yenerek kazanan İskoçya temsilcisi, 1972 UEFA Süper Kupa ve 2007-2008 UEFA Kupası'nda rakiplerine mağlup oldu.

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Kaynak: AA

Eintracht Frankfurt, İskoçya, Rangers, UEFA, Spor, Son Dakika

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