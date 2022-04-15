UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

15.04.2022 09:08
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Merih Demiral'lı Atalanta kupaya veda ettiGecenin sürprizi Frankfurt'tanWest Ham 3 golle turladıRangers uzatmalardaİSTANBUL, - UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belli oldu.

Merih Demiral'lı Atalanta kupaya veda etti

Gecenin sürprizi Frankfurt'tan

West Ham 3 golle turladı Rangers uzatmalarda

İSTANBUL, - UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belli oldu. Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kupanın dışında bırakan Barcelona, 1-1'in rövanşında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a sahasında 3 - 2 yenilerek kupaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları, dün oynanan 4 rövanş karşılaşmasıyla sona erdi. Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta 1-1'lik ilk maçın rövanşında sahasında Leipzig'i konuk etti. Alman temsilcisi Nkunku'nun 2 golüyle rakibini 2-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. GECENİN SÜRPRİZİ FRANKFURT'TANAvrupa Ligi'nde gecenin sürprizine ise Eintracht Frankfurt imza attı. 1-1'in rövanşında Camp Nou'da Barcelona'nın konuğu olan Eintracht Frankfurt; 4'üncü dakikada Kostic'in penaltısıyla öne geçti. 36'ncı dakikada Borre farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 67'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kostic, takımını rahatlattı. Barcelona, 90+1'de Busquets ve 90+10'da Depay'ın penaltısından 2 gol bulsa da yeterli olmadı ve Alman ekibi yarı finale yükselen taraf oldu.WEST HAM 3 GOLLE TURLADIAvrupa Ligi'nde adını yarı finale yazdıran diğer bir takım ise West Ham United oldu. 1-1'lik ilk maçın ardından Lyon'un konuğu olan İngilizler, karşılaşmadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrılarak yarı finale yükseldi. West Ham'a galibiyeti getiren golleri 38'inci dakikada Craig Dawson, 44'üncü dakikada Declan Rice ve 48'inci dakikada Jarrod Bowen kaydetti.RANGERS UZATMALARDAYarı finale adını yazdıran son takım ise Rangers oldu. 1-0 mağlup olduğu ilk maçın ardından Braga'yı konuk eden Rangers, Tavernier'in 2 ve 44'üncü dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Braga'da David Carmo 83'üncü dakikada attığı golle karşılaşmayı uzatmaya götürdü. İskoç ekibi 101'inci dakikada Kemar Roofe'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve tur atlayan taraf oldu. UEFA Avrupa Ligi'de yarı final eşleşmeleri ise şöyle:  West Ham United - Eintracht Frankfurt

Leipzig - Rangers


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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu! Barcelona, Avrupa Ligi'ne veda etti Barcelona, Avrupa Ligi'ne veda etti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika


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