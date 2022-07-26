İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev - Son Dakika

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