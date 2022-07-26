UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

26.07.2022 15:54
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak Young Boys-FK Liepaja maçında FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak Young Boys-FK Liepaja maçında FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, İsviçre'nin Young Boys ile Letonya'nın FK Liepaja takımları arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev UEFA'dan Bitigen ve Uğurlu'ya görev UEFA'dan Bitigen ve Uğurlu'ya görev
Kaynak: İHA

Young Boys, Letonya, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 Ezel dizisinin yıllar sonra kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun neşeli hali dikkat çekti
15:33 Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak
15:28 Çalışanıyla tartışan müşteriye restoran müdüründen kaynar suyla saldırı!
15:15 Türk SİHA'ları için Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi
15:15 İzmir'de koronavirüslü karı koca dışarı çıktı! Mahalleli saldırıya geçti
14:59 Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu
14:56 Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Barcelona'nın stoperini istiyor
14:54 Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı
14:46 Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 15:54:27. #1.11#
SON DAKİKA: UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement