Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karadağ'ın Podgoritsa şehrindeki Ljeskopolje Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kerem Ersoy üstlenecek.

Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.