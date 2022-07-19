Karadağ'ın Podgoritsa şehrindeki Ljekopolje Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak maçta Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev - Son Dakika

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