UEFA'dan Barış Şimşek ve Orhan Erdemir'e görev - Son Dakika
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UEFA'dan Barış Şimşek ve Orhan Erdemir'e görev

05.07.2022 11:48
UEFA'dan Barış Şimşek ve Orhan Erdemir'e görev

UEFA gözlemcileri Barış Şimşek ve Orhan Erdemir, Avrupa Konferans Ligi eleme maçlarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA gözlemcileri Barış Şimşek ve Orhan Erdemir, Avrupa Konferans Ligi eleme maçlarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barış Şimşek, Polonya'nın Pogon ile İzlanda'nın KR Reykjavik takımları arasında 7 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turu maçında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.

Polonya'nın Szczecin şehrindeki Floriana Krygiera Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Orhan Erdemir ise San Marino'nun Tre Penne ile Bosna Hersek'in Tuzla City takımları arasında 7 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

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Kaynak: AA

Orhan Erdemir, Barış Şimşek, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan Barış Şimşek ve Orhan Erdemir'e görev - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA'dan Barış Şimşek ve Orhan Erdemir'e görev - Son Dakika
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