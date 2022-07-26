UEFA'dan Bitigen ve Uğurlu'ya görev - Son Dakika
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UEFA'dan Bitigen ve Uğurlu'ya görev

26.07.2022 15:42
UEFA'dan Bitigen ve Uğurlu'ya görev

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bosna Hersek'in HŠK Zrinjski ile Arnavutluk'un KF Tirana takımları arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bosna Hersek'in HŠK Zrinjski ile Arnavutluk'un KF Tirana takımları arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Gradski Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Bir diğer FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen ise, İsviçre'nin Young Boys ile Letonya'nın FK Liepaja takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasında düdük çalacak.

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Yaşar Kemal, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan Bitigen ve Uğurlu'ya görev - Son Dakika

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