İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Gradski Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Kaynak: DHA

Yaşar Kemal, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA'dan Bitigen ve Uğurlu'ya görev - Son Dakika

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