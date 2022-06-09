Grupta 1 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Çekya, 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. İki maçından da beraberlikle ayrılan İspanya ise 2 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda, 12 Haziran Pazar günü oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Kaynak: AA

Cüneyt Çakır, İspanya, Malaga, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev - Son Dakika

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