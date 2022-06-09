UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev - Son Dakika
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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

09.06.2022 14:40
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynanacak İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynanacak İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda, 12 Haziran Pazar günü oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Grupta 1 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Çekya, 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. İki maçından da beraberlikle ayrılan İspanya ise 2 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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Kaynak: AA

Cüneyt Çakır, İspanya, Malaga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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