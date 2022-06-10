UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA Uluslar Ligi 'nde 4. hafta maçında İspanya, Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadyumu'nda 12 Haziran Pazar günü saat 21.45'te Çekya'yı konuk edecek. Müsabakada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen görev alırken, AVAR'da ise Kerem Ersoy olacak.

Kaynak: İHA

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