Grupta iki maçını da kazanan Hollanda liderlik koltuğunda oturuyor. Bir galibiyeti bulunan Polonya ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Halil Umut Meler, Hollanda, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Son Dakika

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