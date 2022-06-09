UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Son Dakika
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

09.06.2022 16:13
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Hollanda ile Polonya takımları arasında 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup karşılaşmasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Hollanda ile Polonya takımları arasında 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup karşılaşmasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Hollanda ile Polonya takımları arasında 11 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup müsabakasını yönetecek. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Feyenoord Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Kemal Yılmaz ise AVAR olarak görev yapacak" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Halil Umut Meler, Hollanda, Polonya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Son Dakika

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