UEFA Gözlemcisi Orhan Erdemir , Nice ile Slovacko takımları arasında oynanacak müsabakada gözlemci olarak görev yapacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › UEFA'dan Orhan Erdemir'e görev - Son Dakika

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