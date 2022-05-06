UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu

06.05.2022 00:15
UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Roma ve Feyenoord finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde Roma ve Feyenoord finale yükseldi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu. İlk maçta deplasmanda Leicester City ile 1-1 berabere kalan Roma, 11. dakikada Tammy Abraham'ınn golüyle rakibini 1-0 yenerek final biletini almayı başardı. Gecenin diğer maçında ise Feyenoord, ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Marsilya ile Fransa'da golsüz berabere kalarak finale çıkan bir diğer takım oldu.

İki takım arasındaki final karşılaşması 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un Tiran şehrindeki Air Albania Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL

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Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı: Roma - Feyenoord Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı: Roma - Feyenoord Mourinho: 'Trabzonspor bizi çok zorladı.' Mourinho: 'Trabzonspor bizi çok zorladı.'

Leicester City FC, Feyenoord, Roma, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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