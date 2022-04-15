UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

15.04.2022 00:18
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa kupalarında yavaş yavaş son turlara gelinirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Leicester City, AS Roma ile Feyenoord, Olimpik Marsilya ile eşleşti.

Avrupa kupalarında yavaş yavaş son turlara gelinirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

ROMA FARKA BOĞDU, LEICESTER SONRADAN AÇILDI

Roma, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 4-0 yendi ve yarı finale yükseldi. 0-0'ın rövanşında Eindhoven'da karşı karşıya gelen PSV ile Leicester City arasındaki mücadeleyi İngiliz ekibi, 2-1 kazanarak yarı finalde Roma'nın rakibi oldu. Konferans Ligi yarı final turundaki bir diğer eşlemenin adı ise Feyenoord-Olimpik Marsilya.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle:

  • Leicester City - AS Roma
  • Feyenoord - Olimpik Marsilya
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