UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

Avrupa kupalarında yavaş yavaş son turlara gelinirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

ROMA FARKA BOĞDU, LEICESTER SONRADAN AÇILDI

Roma, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 4-0 yendi ve yarı finale yükseldi. 0-0'ın rövanşında Eindhoven'da karşı karşıya gelen PSV ile Leicester City arasındaki mücadeleyi İngiliz ekibi, 2-1 kazanarak yarı finalde Roma'nın rakibi oldu. Konferans Ligi yarı final turundaki bir diğer eşlemenin adı ise Feyenoord-Olimpik Marsilya.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle: