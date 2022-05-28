UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Liverpool - Real Madrid Paris'te kupa peşinde - Son Dakika
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BBC

UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Liverpool - Real Madrid Paris'te kupa peşinde

28.05.2022 13:09
UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Liverpool - Real Madrid Paris'te kupa peşinde

İngiliz futbol kulübü Liverpool ile İspanyol Real Madrid, bu akşam Fransa'nın başkentinde Avrupa futbolunun en prestijli kupasını alabilmek için karşı karşıya geliyor.

İngiliz futbol kulübü Liverpool ile İspanyol Real Madrid, bu akşam Fransa'nın başkentinde Avrupa futbolunun en prestijli kupasını alabilmek için karşı karşıya geliyor.

Liverpool daha önce 6 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Real Madrid'in ise 13 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise kariyerindeki 4. şampiyonlar ligi kupasını kazanarak tarihe geçmek peşinde.

Maç için çoğu biletsiz yaklaşık 60 bin Liverpool taraftarının Paris'e gittiği tahmin ediliyor.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp "Hepimiz çok iyi hissediyoruz. Sağlıklıysanız, ve çocuklar kesinlikle öyle, hayat size durmadan yeni fırsatlar sunar ve bu kez de bize Şampiyonlar Ligi finali fırsatını sundu. Çok zor ve özel bir mücadele, her şeyimizle oynayıp sonucu göreceğiz" dedi.

Ancelotti ise "İki muhteşem takım karşıya karşıya gelecek. Daha cesur ve karakter sahibi olan ise kazanacak" diye konuştu.

Bu, Liverpool ve Real Madrid'in karşıya karşıya geldiği 3. Şampiyonlar ligi finali olacak

2018'deki finalde Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenmişti.

1981'de Paris'te oynanan finalde ise Liverpool Real Madrid'i 1-0 yenerek kupayı kaldırmıştı.

Liverpool 2021-2022 sezonunda oynadığı toplam 62 maçta sadece 3 yenilgi aldı.

Real Madrid ise oynadığı 12 şampiyonlar ligi maçında 4 yenilgi alsa da finale çıkmayı başardı.

Bahislerde ise Liverpool'a Real Madrid karşısında daha çok şans veriliyor. Maç TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Liverpool - Real Madrid Paris'te kupa peşinde
UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Liverpool - Real Madrid Paris'te kupa peşinde
UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Liverpool - Real Madrid Paris'te kupa peşinde
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Kaynak: BBC

Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Liverpool, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Liverpool - Real Madrid Paris'te kupa peşinde - Son Dakika

BBC

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