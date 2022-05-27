UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev final - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev final

27.05.2022 13:42
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev final

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında yarın Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında yarın Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Avrupa ve dünya futbolunun en prestijli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yarın Stade de France'da yaşanacak. La Liga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Real Madrid ile İngiltere Premier Lig'de zirveyi son hafta Manchester City'ye kaptıran Liverpool'un kıyasıya mücadelesi sonucunda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak.

AVRUPA ARENASINDA 9. RANDEVU

İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0'lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0'lık sonuçla mağlup edebilmişti.

İSPANYOLLAR 18, İNGİLİZLER 14 KEZ KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13'üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.

(Yunus Kılıç-İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev final
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev final

YORUMLAR
500
Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev final - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:30:46. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev final - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement