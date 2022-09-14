Bayern Münih, evinde Barcelona'yı iki golle devirdi: 2-0 - Son Dakika
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Bayern Münih, evinde Barcelona'yı iki golle devirdi: 2-0

14.09.2022 09:33

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan 2. hafta maçında Bayern Münih, evinde ağırladığı Barcelona'yı ikinci yarı attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

2. Hafta maçları arasında favori gösterilen karşılaşma heyecanla futbolseverler tarafından takip edildi. İlk yarı gol sesi çıkmayan maçta ikinci yarı Lucas Hernandez'in golüyle Alman ekibi 1-0 öne geçti. 4 dakika sonra farkı yükselten Leroy Sane oldu. Bayern Münih sahadan 3 puanla ayrıldı.

LİDER BAYERN MÜNİH

İki golle 3 puana erişen Münih, C grubu liderliğine 6 puanla çıktı. Barcelona ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Eski takımına karşı oynayan ve mağlubiyet alan Robert Lewandowski'nin üzüntüsü gözlerden kaçmadı.

ÖLÜM GRUBUNUN DİĞER MAÇINDA NELER YAŞANDI?

Ölüm Grubu olarak adlandırılan C grubunda yer alan Inter ve Viktoria Plzen'de karşı karşıya geldi. Viktoria Plzen evinde ağırladığı Inter'imaçta yıldızlaşan 36 yaşındaki Edin Dzeko'nun 1 gol ve 1 asisti ile iki golle mağlup etti.

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SON DAKİKA: Bayern Münih, evinde Barcelona'yı iki golle devirdi: 2-0 - Son Dakika
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