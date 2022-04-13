UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Villarreal - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Villarreal

13.04.2022 00:02
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Villarreal

Villarreal, Bayern Münih'i eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına girdi.

Villarreal, Bayern Münih'i eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına girdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan çeyrek final rövanş maçında Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 1-0 yenildiği İspanyol temsilcisi Villarreal'i ağırladı.

Bayern Münih, Lewandowski'nin 52. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Fakat Villarreal, Chukwueze'nin 88. dakikadaki golüyle turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Bayern Münih'i eledi.

Villarreal, tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesi olan yarı finale, 2006'dan sonra bir kez daha yükseldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Villarreal, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Villarreal - Son Dakika


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