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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı

16.02.2022 10:51
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynanan iki karşılaşma ile start aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynanan iki karşılaşma ile start aldı. Bu turun en dikkat çeken eşleşmesinin ilk ayağında Paris Saint-Germain, Real Madrid'i 90+4'üncü dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gol ile 1-0 mağlup ederken, Manchester City ise deplasmanda Sporting'i 5-0'lık skorla geçti ve rövanş karşılaşması öncesinde tur kapısını araladı.UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Paris Saint-Germain, Real Madrid'i konuk etti. Parc Des Princes'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın 61'inci dakikasında Fransız ekibi, penaltı kazandı. Lionel Messi'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Courtois, gole izin vermedi. Ev sahibi ekip, 90+4'üncü dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gol ile rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi avantajı eline geçirdi. Madrid ekibinde Carlos Casemiro ile Ferland Mendy, Paris Saint-Germain'e karşı oynanan ilk maçta gördükleri sarı kart ile cezalı duruma düştü. İki oyuncu, 9 Mart'ta oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.MANCHESTER CITY'DEN SPORTING'E FARKLI TARİFEUEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 5-0 kazanan Manchester City, avantajı eline geçirdi. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Riyad Mahrez, 17 ve 44'üncü dakikalarda Bernardo Silva, 32'nci dakikada Phil Foden ve 58'inci dakikada Raheem Sterling kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde kapatan Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasından sonraki eleme turlarında ilk yarıyı 4 farkla önde tamamlayan ilk takım olmayı başardı. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 9 Mart tarihinde İngiltere'de oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bugün oynanacak olan iki karşılaşma ile devam edecek. Organizasyonda günün programı şu şekilde;23.00 Inter - Liverpool

23.00 Salzburg - Bayern Münih


- İstanbul
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Manchester, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı - Son Dakika Spor


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