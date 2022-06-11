UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi 'nde grup karşılaşmaları bugün oynanan 10 maç ile devam etti. A Milli Futbol Takımı 'nın da yer aldığı C Ligi 1'inci Grup'ta Faroe Adaları sahasında Litvanya 'yı 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada penaltıdan Davidsen ve 45'inci dakikada Andreasen kaydetti. Litvanya'nın karşılaşmadaki tek golü ise 6'ncı dakikada Cernych'den geldi.

Kaynak: DHA

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