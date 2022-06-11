UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı - Son Dakika
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UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı

11.06.2022 23:58
UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi'nde grup karşılaşmaları bugün oynanan 10 maç ile devam etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde grup karşılaşmaları bugün oynanan 10 maç ile devam etti. A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı C Ligi 1'inci Grup'ta Faroe Adaları sahasında Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada penaltıdan Davidsen ve 45'inci dakikada Andreasen kaydetti. Litvanya'nın karşılaşmadaki tek golü ise 6'ncı dakikada Cernych'den geldi.

Günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Ukrayna - Ermenistan: 3-0 İrlanda Cumhuriyeti - İskoçya: 3-0Faroe Adaları - Litvanya: 2-1 Lüksemburg - TÜRKİYE: 0-2 Macaristan - Almanya: 1-1İngiltere - İtalya: 0-0 Galler - Belçika: 1-1 Hollanda - Polonya: 2-2 Romanya - Finlandiya: 1-0

Karadağ - Bosna-Hersek: 1-1


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Kaynak: DHA

Faroe Adaları, Uluslar Ligi, Litvanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı - Son Dakika

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