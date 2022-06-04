UEFA Uluslar Ligi'nde 7 karşılaşma oynandı - Son Dakika
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UEFA Uluslar Ligi'nde 7 karşılaşma oynandı

04.06.2022 00:01
UEFA Uluslar Ligi'nde 7 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi, oynanan 7 karşılaşma ile devam etti.

UEFA Uluslar Ligi, oynanan 7 karşılaşma ile devam etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde 7 karşılaşma oynandı. A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, sahasında Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti. 60'ıncı dakikada oyuna giren Cornelius, 68 ve 88'inci dakikada attığı gollerle ülkesine galibiyeti getirdi. Günün en dikkat çeken maçında ise Hollanda, deplasmanda Belçika'yı 4-1 mağlup etti. Belçika'nın tek golünü 90+3'üncü dakikada sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan Michy Batshuayi attı.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;A Ligi Grup 1Fransa - Danimarka: 1-2 Hırvatistan - Avusturya: 0-3

A Ligi Grup 4Belçika - Hollanda: 1-4

C Ligi Grup 3 Kazakistan - Azerbaycan: 2-0 Belarus - Slovakya: 0-1

D Ligi Grup 1 Letonya - Andorra: 3-0

Liechtenstein - Moldova: 0-2


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Kaynak: DHA

Danimarka, Belçika, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Uluslar Ligi'nde 7 karşılaşma oynandı - Son Dakika

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