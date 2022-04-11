Uğurcan Çakır'ın acı günü - Son Dakika
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Uğurcan Çakır'ın acı günü

11.04.2022 14:33

- Uğurcan Çakır'ın acı günü Trabzonspor Takım Kaptanı Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır son yolculuğuna uğurlandı.

- Uğurcan Çakır'ın acı günü

TRABZON - Trabzon spor Takım Kaptanı Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır son yolculuğuna uğurlandı.

A Milli Takım ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır, son yolculuğuna uğurlandı. İskenderpaşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Çakır'ın cenazesi Trabzon'un Yomra İlçesi Ocak Köyü'nde toprağa verildi.

Hüseyin Çakır'ın cenazesine Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Uğurcan Çakır'ın takım arkadaşları Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

Uğurcan Çakır'ın acı günü
Uğurcan Çakır'ın acı günü
Uğurcan Çakır'ın acı günü
Uğurcan Çakır'ın acı günü

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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