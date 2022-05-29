Uğurcan Çakır: "Milli takım için elimizden geleni yapacağız" - Son Dakika
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Uğurcan Çakır: "Milli takım için elimizden geleni yapacağız"

29.05.2022 00:41
Uğurcan Çakır: "Milli takım için elimizden geleni yapacağız"

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, milli takım olmanın yerinin güzel ve özel olduğunu belirterek, "Burada olmak kendini iyi hissettiriyor.

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, milli takım olmanın yerinin güzel ve özel olduğunu belirterek, "Burada olmak kendini iyi hissettiriyor. Sezon bitti, şampiyon olduk yeri ayrıydı ama burası milli takım. Milli takım için elimizden geleni yapacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Akşam antrenmanı öncesinde milli kaleci Uğurcan Çakır basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğun özel bir duygu olduğu ama milli takımın özel ve güzel bir olduğunu söyleyen Çakır, "Burada olmak kendini iyi hissettiriyor. Sezon bitti, şampiyon olduk yeri ayrıydı ama burası milli takım. Milli takım için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Uluslar Ligi'nde oynayacakları karşılaşmaları değerlendiren başarılı file bekçisi, "Hocamızın istediği ve oynatmak istediği bir sistem var. Ona en iyi şekilde adapte olmaya çalışacağız. Bu maçlarda onun istediklerini yapmaya çalışacağız. Maçların zoru, kolayı yok. İnşallah bu maçlardan da istediğimiz sonuçları alıp ülkemizi sevindiririz" şeklinde konuştu.

"Portekiz maçı geçmişte kaldı"

Dünya Kupası elemelerinde Portekiz ile oynadıkları maç hakkında konuşan 26 yaşındaki kaleci, "Portekiz maçında fena oynamadık aslında. Maç da ayağımıza geldi. Burak abi çok şanssız bir şekilde penaltı kaçırdı. Canı sağ olsun. Ülke için çok şey yaptı. Maç berabere olsa daha farklı hikayeler olabilirdi. Uzun zaman sonra Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk. Bazı şanssızlıklar oldu. 2-2'yi yakalasak belki daha farklı şeyler konuşuyorduk ama geçmişte kaldı. Şimdi önümüze bakacağız. Euro 2024 var hedef. Orada görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli takım kadrosunda yer alan futbolcular için ise Uğurcan Çakır, "Onlara da hayırlı olsun. Gerçekten çok yetenekliler. Çok yetenekli oldukları için buradalar. Milli takım formasını giymek herkese nasip olmuyor. Onlar çok şanslı bu konuda. Biz de elimizden geldikçe yeni arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Nispeten tecrübeli sayılırım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Uğurcan Çakır: Milli takım için elimizden geleni yapacağız
Uğurcan Çakır: Milli takım için elimizden geleni yapacağız
Uğurcan Çakır: Milli takım için elimizden geleni yapacağız
Uğurcan Çakır: Milli takım için elimizden geleni yapacağız

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uğurcan Çakır: 'Milli takım için elimizden geleni yapacağız' - Son Dakika


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