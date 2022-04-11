Ukraynalı paralimpik milli yüzücüye Kepez Belediyesi sponsor oldu - Son Dakika

Ülkesindeki savaş nedeniyle Antalya'ya sığınan Ukraynalı paralimpik milli yüzücünün antrenmanlarını yapabilmesi için Kepez Belediyesi sponsor oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle yaşadığı Kiev yakınındaki Poltava'dan ayrılan milli yüzücü Oleksii Virchenko, bir hafta önce açılan tahliye koridoruyla Polonya üzerinden Antalya'ya geldi.

Kepez'de ikamet eden yakınlarının aracılığıyla Kepez Belediyesi Spor Kulübüne başvuran Virchenko, antrenmanlarına devam ederek ülkesini uluslararası yarışmalarda temsil etmek için yardım istedi.

Avrupa Yüzme Şampiyonası'na katılacak olan ve savaş nedeniyle 2 aydır antrenman yapamayan Ukrayna'nın paralimpik milli yüzücüsü Virchenko'ya, Kepez Belediyesi sponsor oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Ukraynalı sporcunun başarılı olması için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Sporun evrensel olduğunu kaydeden Çatal, "Evimizde bir şampiyon var ve onun çalışması lazım. Türk ya da Ukraynalı olması fark etmiyor. Madem ki Türkiye'de bizim misafirimiz, biz de elimizden geleni yapacağız. Virchenko'nun şampiyonada herhangi bir başarı sağlaması karşısında kendi sporcumuzun başarısı kadar seviniriz ve gururlanırız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Ukraynalı milli yüzücünün, kulüp başkanı Çatal'ı ziyareti sırasında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile görüntülü görüşme yaptığı vurgulandı.

Görüşmede Tütüncü'nün, Virchenko'nun ücretsiz olarak havuzdan yararlanması ve kendisini evindeymiş gibi hissetmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediği aktarıldı.

Virchenko ise kendisine sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti.