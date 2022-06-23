Ukraynalı yüzücüden 2 altın madalya - Son Dakika
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Ukraynalı yüzücüden 2 altın madalya

23.06.2022 11:13
Ukraynalı yüzücüden 2 altın madalya

KEPEZ Belediyesi Spor Kulübü'nün desteklediği Ukraynalı paralimpik milli yüzücü Oleksii Virchenko (21), Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

KEPEZ Belediyesi Spor Kulübü'nün desteklediği Ukraynalı paralimpik milli yüzücü Oleksii Virchenko (21), Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Ülkesindeki savaş nedeniyle Antalya'ya sığınan ve Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün desteğini alan Ukraynalı paralimpik milli yüzücü Oleksii Virchenko, son 3 aydır Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda günde çift antrenman yaparak, Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'na hazırlandı. Virchenko, şampiyonada 100 metre kelebekte ve 50 metre serbest stilde altın madalya, sırtüstü 100 metrede bronz madalya aldı. Kıdemli yüzme antrenörü Seyit Tunç'un hem arkadaşlık, hem de çalıştırıcı desteğini alan Ukraynalı yüzücü, madalyalarını; ülkesinde bıraktığı ailesi ve arkadaşlarına adadı.

KEPEZ'DE YAŞIYOR

Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu, Emine Avcu, Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ'dan oluşan Türkiye Milli Takımı'nın 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandığı şampiyonaya ailesinden uzakta katılan Virchenko, 3 Nisan'da ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmişti. Kepez'deki akrabalarının yanında kalan Virchenko, yaşadığı her türlü olumsuzluğa rağmen, paralimpik oyunlarından sonra en büyük para yüzme organizasyonu olan şampiyonaya 70 ülkeden yaklaşık 600 sporcu arasına girdi. Virchenko, şampiyonanın ardından ülkesine döndü.

YORUMLAR
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Ukraynalı yüzücüden 2 altın madalya Ukraynalı yüzücüden 2 altın madalya Kepez ve Döşemealtı'na 126 bin metrelik içme suyu hattı Kepez ve Döşemealtı'na 126 bin metrelik içme suyu hattı
Kaynak: DHA

Kepez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ukraynalı yüzücüden 2 altın madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukraynalı yüzücüden 2 altın madalya - Son Dakika
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