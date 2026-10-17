Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisinde yeni sezon 16 takımla başladı - Son Dakika
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Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisinde yeni sezon 16 takımla başladı

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Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisinde yeni sezon, 16 takımın katılımıyla ilk pencere maçlarıyla başladı. Açılışta TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 84-75 yendi; normal sezonu ilk dört sırada bitiren takımlar Dörtlü Final'de şampiyonluk için mücadele edecek.

Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde yeni sezon ilk pencere karşılaşmaları başladı.

Yeni formatla düzenlenen ligde sezon 16 takımın katılımıyla, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bulunan Ülker Altyapı Salonları'nda oynanıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan 16 kulübün altyapı takımlarının mücadele ettiği Ülker Basketbol Gençler Ligi Erkekler Kategorisi'nde A ve B Ligi olmak üzere iki ayrı perde oynanacak. Geçen sezondan farklı olarak normal sezon, yedi pencere üzerinden üç devreli lig usulüne göre oynanacak ve her takım 21 karşılaşmaya çıkacak. A Ligi'nde normal sezonu ilk dört sırada tamamlayan takımlar, Dörtlü Final organizasyonunda şampiyonluk için mücadele edecek. A ve B Ligi'nde belirlenen sıralamalarda yer alan takımlar ise gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanabilmek için play-out karşılaşmalarına çıkacak.

Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Tarfin, Galatasaray, Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom, A Ligi'nde mücadele edecek. Beşiktaş, Bursaspor, Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor, Körfez Basket, Mektebim Denizli Basket, Pizzabulls Bandırma Bordo ve Trabzonspor ise B Ligi'nde boy gösterecek.

Turnuvanın açılış maçlarında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 84-75, Bursaspor Basketbol, Körfez Basket'i 98-60, Beşiktaş ise Trabzonspor'u 78-67 mağlup etti.

Program

Gençler Ligi'nde 3 gün sürecek ilk pence maçlarının programı şöyle:

Bugün:

15.00 Çayırova Belediyesi-Pizzabulls Bordo Bandırma (Ülker Halley Salonu C1)

15.00 Fenerbahçe Tarfin-Karşıyaka (Ülker Go Ahead Salonu C2)

15.00 Esenler Erokspor-Mektebim Denizli Basket (Ülker Çizi Salonu C3)

17.30 Türk Telekom-Aliağa Petkimspor (Ülker Halley Salonu C1)

17.30 Anadolu Efes-Galatasaray (Ülker Go Ahead Salonu C2)

18 Ekim 2026 Pazar:

12.30 Körfez Basket-Çayırova Belediyesi (Ülker Halley Salonu (C1)

12.30 Karşıyaka-Türk Telekom (Ülker Go Ahead Salonu C2)

12.30 Mektebim Denizli Basket-Trabzonspor (Ülker Çizi Salonu C3)

15.00 Beşiktaş-Esenler Erokspor (Ülker Halley Salonu C1)

15.00 Tofaş-Anadolu Efes (Ülker Go Ahead Salonu C2)

15.00 Pizzabulls Bordo Bandırma-Bursaspor Basketbol (Ülker Çizi Salonu C3)

17.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Tarfin (Ülker Halley Salonu C1)

17.30 Galatasaray-Bahçeşehir Koleji (Ülker Go Ahead Salonu C2)

19 Ekim 2026 Pazartesi:

12.30 Çayırova Belediyesi-Mektebim Denizli Basket (Ülker Halley Salonu C1)

12.30 Trabzonspor-Körfez Basket (Ülker Go Ahead Salonu C2)

15.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Ülker Halley Salonu C1)

15.00 Türk Telekom-Galatasaray (Ülker Go Ahead Salonu C2)

15.00 Esenler Erokspor-Pizzabulls Bordo Bandırma (Ülker Çizi Salonu C3)

17.30 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Ülker Halley Salonu C1)

17.30 Fenerbahçe Tarfin-Tofaş (Ülker Go Ahead Salonu C2)

17.30 Bursaspor Basketbol-Beşiktaş (Ülker Çizi Salonu C3)

Kaynak: AA
BasketbolTofaşSporSon Dakika

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