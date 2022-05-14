Uluslararası Boks Birliğinde başkanlığa yeniden Kremlev seçildi - Son Dakika
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Uluslararası Boks Birliğinde başkanlığa yeniden Kremlev seçildi

14.05.2022 10:29
Uluslararası Boks Birliğinde başkanlığa yeniden Kremlev seçildi

Uluslararası Boks Birliğinin (IBA) başkanlığına yeniden Rus Umar Kremlev seçildi.

Uluslararası Boks Birliğinin (IBA) başkanlığına yeniden Rus Umar Kremlev seçildi.

WOW İstanbul Otel'de gerçekleştirilen IBA Olağanüstü Kongresi'nin ikinci gününde başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Oylama yapılmayan seçime tek aday olarak giren Rus Umar Kremlev, yeniden başkanlığa getirildi. Kremlev'in oylama yapılması yönündeki önerisi, tüzükteki madde nedeniyle reddedildi.

IBA'nın tüzüğündeki 28.4 maddesine göre, kurulda bir pozisyon için tek aday olması halinde, aday oy birliğiyle seçilmiş sayılıyor.

Boks Bağımsız Dürüstlük Birimine (BIIU) bağlı Geçici Aday Birimi, cuma günü bir açıklama yaparak, Hollandalı Boris van der Vorst'ün adaylık sürecinde uygunsuzluklar tespit edildiğini ve olağanüstü genel kurulda yarışamayacağını bildirmişti.

Boris van der Vorst'un kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıması nedeniyle dün yapılması gereken başkanlık seçimi bir gün ertelenmişti.

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İstanbul, Otel, Boks, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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