Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Dünya Kupası - Son Dakika
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Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Dünya Kupası

14.05.2022 17:32
Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Dünya Kupası

Milli sporcu Buğra Ünal, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası üçüncü etabı erkekler finalinde 13'üncü oldu.

Milli sporcu Buğra Ünal, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası üçüncü etabı erkekler finalinde 13'üncü oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasında, Buğra Ünal'ın da aralarında yer aldığı 18 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen finalde binicilik, eskrim bonus raunt, yüzme ve lazer run etaplarının yapıldığı belirtildi.

Milli sporcunun final etaplarında toplam 1441 puan alarak yarışı 13'üncü sırada tamamladığı kaydedildi.

Yarın karışık bayrak yarışlarıyla devam edecek organizasyonda Türkiye'yi milli sporcular İlke Özyüksel-Buğra Ünal çifti temsil edecek.

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Milli pentatlet İlke Özyüksel, dünya üçüncüsü oldu Milli pentatlet İlke Özyüksel, dünya üçüncüsü oldu Modern pentatloncu Buğra Ünal, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi Modern pentatloncu Buğra Ünal, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi

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Kaynak: AA

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