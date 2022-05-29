Karadağ'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası'nda (2. Wild Beauty Cup) mücadele eden milli sporcu Hatice Gökçe Emir altın, Defne Eylül Kılıç ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre genel tasnifte Hatice Gökçe Emir 104.500 puanla birinci, Defne Eylül Kılıç ise 94.200 puanla ikinci oldu.

Milli sporculara ödüllerini FIG Başkanı Morinari Watanabe takdim etti. Yarışmada ayrıca Miss Judge seçilen uluslararası milli hakem Nevin Ceren Akın'a da ödül verildi.