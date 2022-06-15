Ümit Milliler, Danimarka'da 3-2 kaybetti - Son Dakika
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Ümit Milliler, Danimarka'da 3-2 kaybetti

15.06.2022 01:25
Ümit Milliler, Danimarka'da 3-2 kaybetti

Ümit Milli Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri son maçında deplasmanda karşılaştığı Danimarka'ya 3-2 yenildi.

Ümit Milli Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri son maçında deplasmanda karşılaştığı Danimarka'ya 3-2 yenildi.

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında U21 Milli Takımı, Danimarka ile Vejle Stadyumu'nda karşılaştı. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Bertolo Nogueira'nın yönettiği maçta milli takımın gollerini 9. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+2. dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım atarken, Danimarka'nın gollerini 17. dakikada Matthew O'Riley, 66. dakikada Gustav Isaksen ve 76. dakikada Mathias Kvistgaarden kaydetti.

U21 Milli Takımı, bu sonucun ardından grubu 8 puanla 3. sırada tamamladı.

Danimarka: Mads Hermansen, Rasmus Carstensen, Frederik Winther, Japhet Larsen (Thomas Kristensen dk. 71), Morten Frendrup, Gustav Isaksen, Mohamed Daramy, Rasmus Hojlund (Mathias Kvistgaarden dk. 61), Matthew O'Riley (Albert Gronbaek dk. 61), Maurits Kjaergaard (Oliver Villadsen dk. 85), Mads Bidstrup (Nicolas Madsen dk. 85)

Türkiye: Muhammed Taha Tepe, Bünyamin Balcı, Ahmetcan Kaplan, Serdar Saatçı, Ravil Tagir (Emre Kaplan dk. 46), Umut Güneş, Ali Kaan Güneren (Emirhan İlkhan dk. 85), Kerem Atakan Kesgin (Aral Şimşir dk. 46), Gökdeniz Bayrakdar (Enis Destan dk. 85), Barış Alper Yılmaz (Doğucan Haspolat dk. 79), Bertuğ Özgür Yıldırım - İSTANBUL

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Ümit Milli Futbol Takımı, Danimarka'ya mağlup oldu Ümit Milli Futbol Takımı, Danimarka'ya mağlup oldu Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Kaynak: İHA

Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Milliler, Danimarka'da 3-2 kaybetti - Son Dakika

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