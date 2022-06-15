2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında U21 Milli Takımı, Danimarka ile Vejle Stadyumu'nda karşılaştı. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Bertolo Nogueira'nın yönettiği maçta milli takımın gollerini 9. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+2. dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım atarken, Danimarka'nın gollerini 17. dakikada Matthew O'Riley, 66. dakikada Gustav Isaksen ve 76. dakikada Mathias Kvistgaarden kaydetti.

Kaynak: İHA

Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ümit Milliler, Danimarka'da 3-2 kaybetti - Son Dakika

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