Ümit Şengül: "Oyuncularımızın her türlü övgüyü hak ettiklerine inanıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Şengül: "Oyuncularımızın her türlü övgüyü hak ettiklerine inanıyorum"

15.05.2022 22:03
Ümit Şengül: "Oyuncularımızın her türlü övgüyü hak ettiklerine inanıyorum"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, 4-2 kaybettikleri Antalyaspor maçıyla ilgili, "Bu maç nazar boncuğu olsun. Önümüzdeki hafta kazanırsak Kasımpaşa tarihinin en yüksek puan toplayan kadrosu olacak" dedi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, 4-2 kaybettikleri Antalyaspor maçıyla ilgili, "Bu maç nazar boncuğu olsun. Önümüzdeki hafta kazanırsak Kasımpaşa tarihinin en yüksek puan toplayan kadrosu olacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa sahasında FT Antalyaspor'a 4-2 kaybetti. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Müsabaka özellikle sezonun ikinci yarısının 2 flaş takımının mücadelesi şeklinde geçti. Bizim savunmadaki önemli eksiklerimiz bizi sıkıntıya soktu. Savunma kurgumuz tamamen geçti. Sağ bek oyuncumuzu, solda oynatmak zorunda kaldık. Onun dışındaki oyuncular da ilk defa oynayan oyuncular oldu. Savunmadan çıkarken yaptığımız hatalar farkın açılmasına sebep oldu" şeklinde konuştu.

Şengül'den oyunculara teşekkür

Bu sezon oynadığı 37 maçta 50 puan topladıklarını ve önümüzdeki hafta Altay karşısında alınacak galibiyetle kulüp tarihine geçeceğine vurgu yapan Şengül, "Oyuncularımız bu sezon ikinci yarıda inanılmaz bir performans ortaya koydu. Bizim açımızdan her türlü övgüyü hak ettiklerine inanıyorum. Bu maç nazar boncuğu olsun. Altay karşısında galip gelirsek Kasımpaşa tarihinin en yüksek puan toplayan bu kadrosu olacak. Önümüzdeki hafta motivasyonumuz biraz da bu yönde olacak. Her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor! Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor! Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kasımpaşa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümit Şengül: 'Oyuncularımızın her türlü övgüyü hak ettiklerine inanıyorum' - Son Dakika


Son Dakika
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
21:44 Edirne'deki acı biber yeme yarışmasının ödülü şaşkınlık yarattı! Kazanan kişiye ağırlığınca ayçiçek yağı verildi
21:15 Ülkemizde 15 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka görüldü
21:13 Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi
20:27 Türkiye'nin Hindistan'tan buğday ithal etmeye başladı iddia edilmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
20:25 Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 22:09:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ümit Şengül: "Oyuncularımızın her türlü övgüyü hak ettiklerine inanıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement