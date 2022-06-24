Erkekler 73 kiloda mücadele eden Erman Gürgen ise bronz madalya mücadelesinde Hollandalı Joshua de Lange'i yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci gün müsabakalarında kadınlar 63 kiloda Sinem Oruç, finalde Avusturyalı Emily Starzer'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.