Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası

24.06.2022 20:53
Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporculardan kadınlarda Sinem Oruç altın, erkeklerde ise Erman Gürgen bronz madalya elde etti.

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporculardan kadınlarda Sinem Oruç altın, erkeklerde ise Erman Gürgen bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci gün müsabakalarında kadınlar 63 kiloda Sinem Oruç, finalde Avusturyalı Emily Starzer'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Erkekler 73 kiloda mücadele eden Erman Gürgen ise bronz madalya mücadelesinde Hollandalı Joshua de Lange'i yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Organizasyonda erkekler 66 kiloda mücadele eden milli sporcu Abdullah Turgutlu da sıkletinde 7. sırada yer aldı.

40 ülkeden 189 kadın ve 231 erkek sporcunun mücadele ettiği Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, 26 Haziran'da sona erecek.

YORUMLAR
500
Judoda Ümit millilerin Avrupa Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor Judoda Ümit millilerin Avrupa Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 02:23:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement