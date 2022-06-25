Erkekler +90 kiloda mücadele eden İbrahim Tataroğlu ise bronz madalya mücadelesinde Kıbrıs Rum Kesimi 'nden Giannis Antoniou'yu yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Hırvatistan 'ın Porec kentinde devam eden Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporculardan kadınlarda Ecem Baysuğ gümüş, erkeklerde ise İbrahim Tataroğlu bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Spor, Son Dakika

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