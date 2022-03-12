Ümitler Judo Avrupa Kupası - Son Dakika
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Ümitler Judo Avrupa Kupası

12.03.2022 23:52
Ümitler Judo Avrupa Kupası

Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda milli sporcular, 1'er altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda milli sporcular, 1'er altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de düzenlenen şampiyonanın ilk gün müsabakalarında kadınlar 40 kiloda Zilan Ertem altın, Begümnaz Doğruyol gümüş, 44 kiloda ise Buse Uygun bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 44 kiloda Gülşen Tanrıkulu ile erkekler 66 kiloda Abdullah Turgutlu ise sıkletlerinde beşinci sırayı aldı.

32 ülkeden 282 kadın ve 407 erkek judocunun katıldığı organizasyon yarın devam edecek.

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Kaynak: AA

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