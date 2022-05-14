Ümraniyespor-Denizlispor maçının ardından - Son Dakika
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Ümraniyespor-Denizlispor maçının ardından

14.05.2022 18:48
Ümraniyespor-Denizlispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bakkal, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ümraniyespor'u Süper Lig'e çıktığı için tebrik eden Bakkal, "Önceki yıllardan itibaren yaptıkları yatırımın karşılığına alıyorlar. Hak ettiler, iyi bir yapılanma ile Süper Lig'e çıktılar. Süper Lig'de de başarılı olacaklarına inanıyorum. Çok mutluyuz, Denizli'de 20 yıl kalmış biri olarak tekrar bir görev düştü, biz de düşünmeden kabul ettik ve başardık. 15 maçlık süreç vardı, 14 haftadan sonra 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 27 puan alarak takım ligde kalmayı başardı Büyük iş yaptık." ifadelerini kullandı.

Zor bir süreci geride bıraktıklarını ve çok yorulduklarını aktaran Mesut Bakkal şöyle konuştu:

"Sonuçta böyle keyifli bir şekilde bir hafta kala ligde kalmayı garantilemek çok güzel bir duygu. Denizli'den gelirken şunu söylemiştim, 'Bu şehre düşmek yakışmıyor, üst sıralara oynamak yakışıyor.'. Bu sene bitti, bundan sonraki iş Denizli'nin vereceği karara kalıyor. Neler olacak, neler bitecek? Ben de merak ediyorum. Önemli olan Denizli'yi ligde tutmaktı, oyuncularımı tebrik ediyorum, Tüm ekibime teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştık, inandık, karar verdik ve başardılar. Denizli'ye hayırlı olsun."

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Mesut Bakkal: 'İnandık, karar verdik ve başardılar' Mesut Bakkal: 'İnandık, karar verdik ve başardılar' Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 A. Denizlispor: 0 Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 A. Denizlispor: 0

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Kaynak: AA

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