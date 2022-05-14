Ümraniyespor-Denizlispor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Denizlispor ile golsüz berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, güzel bir hikayeyi mutlu sonla bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Uçar, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki hafta öncesinde Süper Lig'e çıkmayı garantilediklerini hatırlatan Recep Uçar şöyle konuştu:

"Geçen hafta Bursa'da söylediğim gibi, tüm maçları kazanıp birinci sırada bu ligi tamamlamak istiyorduk. Bu düşünceyle maça çıktık. Oyunu yönlendiren bizdik ama net pozisyon üretmekte zorlandık. Son haftaya Ankaragücü ile 67'şer puanla giriyoruz. Tekrar bu şampiyonlukta emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Keyfini çıkarsınlar. Güzel bir hikaye mutlu sonla bitti. Ümraniye ilçesi için çok değerli bir şey. Süper Lig'e ilk çıkma şansını yakalayan bu oyuncu grubu, bu teknik ekip ve taraftarlar, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Keyfini sürelim. Bugün itibarıyla ligden düşen takımlara geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa sürede yeniden geri dönerler."