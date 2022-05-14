Ümraniyespor, Süper Lig'e yükselişini kutladı - Son Dakika
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Ümraniyespor, Süper Lig'e yükselişini kutladı

14.05.2022 21:50
Ümraniyespor, Süper Lig'e yükselişini kutladı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor, bu başarısını kutladı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor, bu başarısını kutladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Altaş Denizlispor mücadelesinin ardından Ümraniye'yi üstü açık otobüsle gezdi.

Yüzlerce taraftar, futbolcuları ve teknik heyeti Alemdağ Caddesi'nde kurulan alanda coşkuyla karşıladı. Ümraniyespor bayraklarıyla donatılan caddede meşaleler yakan taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e yükselişini tezahüratlarla kutladı.

Ümraniyesporlu futbolcuların tek tek sahneye çağrılması ve tezahüratlarla süren kutlamalar, sanatçıların verdiği konserlerle devam etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümraniyespor, Süper Lig'e yükselişini kutladı - Son Dakika


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