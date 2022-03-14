ÜNİLİG'de madalyalar gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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ÜNİLİG'de madalyalar gelmeye devam ediyor

14.03.2022 16:07
ÜNİLİG'de madalyalar gelmeye devam ediyor

Bülent Ecevit Üniversitesi spor branşlarındaki başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi spor branşlarındaki başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Üniversite Sporları Federasyonu tarafından ülkenin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen ÜNİLİG branş müsabakalarından iki yeni başarı haberi FUTSAL Kadın Takımı ile bilek güreşindeki milli sporcu İsmail Hacı Bekar'dan geldi.

Bülent Ecevit Üniversitesi spor branşlarındaki başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Çorum'da 7-11 Mart tarihlerinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Kadınlar Salon Futbolu (FUTSAL) 2. Lig Grup Birinciliği Müsabakalarında ikinciliği elde etti. Tokat, Erzurum Atatürk, Erzincan ve Ordu üniversitelerinin takımları mücadele eden takımımız, final karşılaşmasına kadar namağlup ulaştı. Final maçında sergilediği üstün mücadele ile adından söz ettiren kadın takımı Sinop Üniversitesinin ardından ikinci olarak tamamladığı şampiyonada Zonguldak'ın gururu oldu.

Ayrıca Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi bilek güreşi milli sporcusu İsmail Hacı Bekar, 22 Yaş Altı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında gümüş madalya sahibi olan milli sporcu 8-11 Mart tarihlerinde Edirne'de düzenlenen ÜNİLİG Bilek Güreşi Müsabakalarında, 60 kilo kategorisinde sağ elde altın, sol elde ise gümüş madalyayı BEÜ'ye ge tirerek gurur kaynağı oldu. - ZONGULDAK

ÜNİLİG'de madalyalar gelmeye devam ediyor

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Milli Sporcu, Çorum, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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