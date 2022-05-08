UNİLİG finalleri, Afyonkarahisar'da başladı - Son Dakika
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UNİLİG finalleri, Afyonkarahisar'da başladı

08.05.2022 15:41
UNİLİG finalleri, Afyonkarahisar'da başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen UNİLİG finalleri başladı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen UNİLİG finalleri başladı.

Finallere birçok şehirden 10 branşta 5 bin sporcu katılıyor.

Müsabakalar Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliğinde yapılıyor.

ÜNİLİG Ragbi Türkiye Şampiyonası Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki müsabakalarla başladı.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Abdulkerim Çeviker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitede bu yıl ilk defa ragbi takımı kurduklarını söyledi.

Salgın sonrasında öğrencilerin bu konuda çok istekli olduklarını belirten Çeviker, "Öğrencileri Afyonkarahisar'a getirdik. Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. Bize bu imkanları sunan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna ve Hitit Üniversitesi Rektörü ve yöneticilere teşekkür ediyoruz." dedi.

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Karahisar, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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