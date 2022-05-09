UNİLİG finalleri, Afyonkarahisar'da sürüyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen UNİLİG finalleri devam ediyor.

Finallere birçok şehirden 10 branşta 5 bin sporcu katılıyor.

Müsabakalar Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliğinde yapılıyor.

ÜNİLİG Ragbi Türkiye Şampiyonası, Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki müsabakalarla devam ediyor.

Ragbi A Milli Takım oyuncusu Alperen Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite takımlarının genel olarak okul başladığı andan itibaren çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bütün yıl bu anı beklediklerini anımsatan Kaya, "Bizim amacımız şampiyon olmak. Şu anda Bartın Üniversitesi olarak A Grubu'nu birinci tamamladık. D Grubu'nun ikincisiyle çeyrek final maçı oynayacağız. Çeyrek final maçlarıyla yarın yarı final ve final maçları oynanacak. Umarım çeyrek finali de kazanıp finale bir adım daha yaklaşırız." diye konuştu.