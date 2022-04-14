ÜNİLİG Spor Tırmanışı Üniversiteler Türkiye Şampiyonası, Artvin'de yapıldı - Son Dakika

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan "ÜNİLİG Spor Tırmanışı Üniversiteler Türkiye Şampiyonası", Artvin'de gerçekleştirildi.

Artvin Çoruh Üniversitesinin (AÇÜ) ev sahipliğinde, 15 Temmuz Spor Salonu'ndaki tırmanma parkurunda yapılan yarışlara, 11 üniversiteden 55 sporcu katıldı.

Sporcular, zorlu tırmanış parkurunu 5 dakikalık süre içinde tamamlamak için ter döktü.

Erkekler takım sıralamasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi birinci, İnönü Üniversitesi ikinci, Bitlis Eren Üniversitesi de üçüncü oldu.

Erkekler ferdi sıralamada ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Abdullah Yusuf birinci, İnönü Üniversitesinden Eren Karyağdı ikinci, Bitlis Eren Üniversitesinden Osman Çelik ise üçüncü olarak madalya almaya hak kazandı.

Kızlar takım sıralamasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi birinciliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ikinciliği, Artvin Çoruh Üniversitesi de üçüncülüğü elde etti.

Kızlar ferdi sıralamada da Trabzon Üniversitesinden Nazdar Ayata birinci, Artvin Çoruh Üniversitesinden Fatma Daştan ikinci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Hatice Kutlu üçüncü sırada yer aldı.

"Pek çok doğa sporuna ev sahipliği yapma potansiyelimiz var"

AÇÜ Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ümit Kul, basın mensuplarına, üniversite olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Artvin'in coğrafi yapısı gereği doğa sporlarına son derece uygun bir il olduğunu vurgulayan Kul, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kültürün gelişmesini istiyoruz. Bu kapsamda pek çok doğa sporuna ev sahipliği yapma potansiyelimiz var. Kano, trekking, kayak, tırmanış gibi pek çok spora ev sahipliği yapabilecek potansiyelimiz var. İlimizin ekonomisine sportif faaliyetle katkı sağlamak ve kentin tanıtımını yapmak adına benzer organizasyonları kentimizde yapmak için gayret gösteriyoruz."

Kendi kategorisinde birincilik elde eden Nazdar Ayata da birinci olarak okulunu en iyi şekilde temsil ettiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Parkurun zorlu ve güzel bir parkur olduğunu anlatan Ayata, "Parkurun bazı yerleri kolay, bazı yerleri çok zordu. Ben 2017'den beri bu sporu yapıyorum. Daha önce Türkiye şampiyonalarına katıldım, birçok derecem var. Güzel bir ortamda güzel bir etkinlik oldu. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.