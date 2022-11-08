O eski halinden eser yok şimdi! Ünlü boksör David Haye, son 3 ayda bir deney için aldığı kilolarla şaşkınlık yarattı

Eski Ağır Sıklet Dünya Boks Şampiyonu David Haye deney yapma kararı alarak başladığı yolda, 3 ayda tanınmayacak hale geldi.

"HERKESLE AYNI ŞEYLERİ YİYORUM"

The Sun'da yer alan haberde konuya ilişkin açıklamada bulunan Haye, "Bir deney için egzersiz yapmayı bıraktım ve herkesin yediği şeyleri yemeye başladım. Sonuç olarak ortaya çıkan görüntü bu. Belimin yan tarafında gülünç yağ ruloları oluştu. Vücut yağ oranım herkesin yediği şeyleri yiyerek ek bir şey yapmadan üç ayda yüzde 10'dan yüzde 22 buçuğa çıktı. Fazla yemiyordum, herkes kadar tatlı yiyor ve herkesle birlikte alkol içiyordum ve ortaya çıkan durum bu." dedi.

David Haye'in son hali

ÜÇ LİTREDEN AZ SU İÇMEYECEK

Sekiz haftalık değişimini web sitesinde yayınlayacak Haye'in hedefi her hafta vücut yağını yüzde 1.5 oranında düşürmek. Eski boksör bu süreçte mineral ve vitamin açısından zengin yiyecekler tüketecek. Öte yandan Haye, günde üç litreden az su içmeyecek. Haye'in ekmek, pirinç, patates, makarna ve şekerden de uzak duracağı aktarıldı.